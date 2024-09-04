Верховный суд рассмотрит более 35 дел по изъятым земельным участкам в Сочи

Более 35 дел по изъятым землям в нацпарке Сочи Верховный суд истребовал из районных судов из-за жалоб граждан.

Часть дел уже рассматривается, при этом о таком большом объеме в ВС даже не знают, отметил адвокат ответчиков Денис Благополучный.

«Районные суды удовлетворили тысячи исков по заявлениям генпрокуратуры, которые связаны с изъятием земель в нацпарке Сочи. Это может указывать на системность и существенность допущенных нижестоящими судами нарушений», — заявил Благополучный.

Адвокат также добавил, что прокуратура более двух лет изымает садовые участки через районные суды курорта. Большинство участков при этом администрация города выделяла гражданам еще в 90-е годы. Спорные земли более чем за 30 лет несколько раз поменяли хозяев. Большинство из них используются по назначению, они огорожены, там произрастают фруктовые сады.

Однако прокуратура посчитала, что территории частично или полностью входили в территории нацпарка, хотя координаты утверждены постановлением правительства в 2013 году, а актуальные границы и площадь — лесоустройством, действующим с 2016 года, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании чайных плантаций в Сочи. В ходе проверки выявили, что из госсобственности незаконно выбыли и были переданы коммерческой организации около 538 га земель сельскохозяйственного назначения. Землю использовали не по целевому назначению.

В марте 2023 года Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи в пользу РФ. Таким образом суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генпрокуратуры. В апреле фермеры снова не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций. В августе 2023 года изъятие сельхозземель вновь признали законным.