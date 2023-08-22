Изъятие сельхозземель у фермеров в Сочи суд вновь признал законным

Решения Адлерского районного суда и апелляционной инстанции оставил в силе Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Согласно решению суда, в собственность государства переходят 3,9 тыс. га земельных участков, на которых расположены предприятия чайной отрасли.

«Если на сегодняшний день фермеры должны собственными руками ликвидировать свои предприятия, последствия будут плачевными. Мы будем просить все соответствующие органы рассмотреть вопрос о заключении прямых договоров аренды земельных участков с теми людьми, которые действительно производят сельхозпродукцию», — цитирует адвоката фермеров Надежду Ступак «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании чайных плантаций в Сочи. В ходе проверки выявили, что из госсобственности незаконно выбыли и были переданы коммерческой организации около 538 га земель сельскохозяйственного назначения. Землю использовали не по целевому назначению.

В марте 2023 года Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи в пользу РФ. Таким образом суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генпрокуратуры. В апреле фермеры снова не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций.