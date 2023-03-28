Земли изъять: Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Таким образом суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генпрокуратуры РФ.
Компании и фермеры будут обжаловать решение Краснодарского краевого суда в суде кассационной инстанции. Об этом сообщил гендиректор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев.
По словам адвоката сельхозпроизводителей Михаила Школьника, Генпрокуратура РФ подала иск, потому что договоры аренды между чайной компанией и государством недействительны с момента заключения, с 2013 года.
«Изначальные доводы прокуратуры сводятся к тому, что первоначальный землепользователь — АО «Мацеста-чай» при переоформлении существовавшего с 1993 года бессрочного пользования участками в долгосрочную аренду, не имел намерения использовать участки для сельхозпроизводства, и поэтому арендные сделки в отношении участков ничтожны», — рассказал Школьник.
При этом он считает, что представители компаний доказали, что непрерывно вели сельхоздеятельность и наращивали ее.
«С сегодняшнего дня решение суда вступило в силу и, скорее всего, будет исполнено путем аннулирования записей в государственном реестре о принадлежности участков ответчикам», — цитирует адвоката «Коммерсантъ-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании чайных плантаций в Сочи. По данным суда, в ходе проверки выявили, что из госсобственности незаконно выбыли и были переданы коммерческой организации около 538 га земель сельскохозяйственного назначения. Землю использовали не по целевому назначению.
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