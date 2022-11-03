Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 538 га чайных плантаций в Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Решение об истребовании земли в ноябре вынес Хостинский районный суд.

По данным суда, в рамках надзорных мероприятий по проверке законности использования земель в Хостинском районе Сочи выявили, что из госсобственности незаконно выбыли и были переданы коммерческой организации около 538 га земель сельскохозяйственного назначения. Землю использовали не по целевому назначению.

Генпрокуратура направила иск с требованием признать недействительными сделки с участками, истребовать их из незаконного владения и снять с кадастрового учета. Ответчиками выступили администрация Сочи и более 70 физлиц и юрлиц.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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