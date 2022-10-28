Объем производства чая в Краснодарском крае увеличился на 15%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В регионе завершили уборку чайного листа. Его выращивают только на горных плантациях Сочи. Краснодарский чай считается самым северным в мире.

С 415,1 га собрали 446,8 т. чайного листа. Это на 59,6 т. больше, чем в 2021 году. Больше всего чая собрали на предприятиях «Дагомысчай» и «Мацеста чай».

«Нарастить объемы сбора чайного листа стало возможно благодаря восстановлению плантаций и применению удобрений. Эта работа в активной стадии с 2017 года», — рассказал глава минсельхоза Краснодарского края Федор Дерека.

Он отметил, что за последние пять лет реконструкцию чайных плантаций выполнили на площади 216 га.

Чайный лист в горах Сочи выращивают шесть крупных предприятий, а также несколько предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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