Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fermery-ne-smogli-obzhalovat-reshenie-suda-ob-izyatii-chajnyh-plantatsij-v-sochi-v-polzu-rf
Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарский краевой суд 18 апреля отклонил апелляцию сельхозпроизводителей и оставил в силе решение Адлерского районного суда.

Согласно решению суда, вынесенному по иску Генпрокуратуры, 3,9 тыс. га земли сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи передадут в собственность РФ.

«В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО “Адлерский чай“, сооснователь компании “Краснополянская косметика“ Дмитрий Серов и еще 124 юридических и физических лиц», — цитирует адвоката Михаила Школьника «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании чайных плантаций в Сочи. В ходе проверки выявили, что из госсобственности незаконно выбыли и были переданы коммерческой организации около 538 га земель сельскохозяйственного назначения. Землю использовали не по целевому назначению.

В марте 2023 года Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи в пользу РФ. Таким образом суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генпрокуратуры.

Статьи
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Инструкция для «чайников»: как новичку выбрать вино?
Инструкция для «чайников»: как новичку выбрать вино?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
  3. Точки продаж новых моделей автозавода «Москвич» открылись в Сочи
  4. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
  5. Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
  6. С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях