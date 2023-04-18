Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ

Краснодарский краевой суд 18 апреля отклонил апелляцию сельхозпроизводителей и оставил в силе решение Адлерского районного суда.

Согласно решению суда, вынесенному по иску Генпрокуратуры, 3,9 тыс. га земли сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи передадут в собственность РФ.

«В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО “Адлерский чай“, сооснователь компании “Краснополянская косметика“ Дмитрий Серов и еще 124 юридических и физических лиц», — цитирует адвоката Михаила Школьника «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании чайных плантаций в Сочи. В ходе проверки выявили, что из госсобственности незаконно выбыли и были переданы коммерческой организации около 538 га земель сельскохозяйственного назначения. Землю использовали не по целевому назначению.

В марте 2023 года Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи в пользу РФ. Таким образом суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, вынесенное по иску Генпрокуратуры.