В зону СВО доставили очередную партию гуманитарного груза из Туапсе

Волонтеры привезли пограничникам маскировочные сети, а бойцам в Херсонской области — тонну воды.

Также в ДНР доставили дизельный генератор, в Запорожье — комплект колес на УАЗ. Помимо этого, бойцам привезли наборы провианта и средства гигиены.

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