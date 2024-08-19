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В зону СВО доставили очередную партию гуманитарного груза из Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zonu-svo-dostavili-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnogo-gruza-iz-tuapse
Видео канала «Кубань 24»

Волонтеры привезли пограничникам маскировочные сети, а бойцам в Херсонской области — тонну воды.

Также в ДНР доставили дизельный генератор, в Запорожье — комплект колес на УАЗ. Помимо этого, бойцам привезли наборы провианта и средства гигиены.

Читайте также: жители Кубани отправили в Курскую область уже более 70 т гумпомощи. Еще 10 т гуманитарного груза направили в приграничный регион из Сочи. Из Краснодара в третий раз отправили гуманитарную помощь жителям Курской области.

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