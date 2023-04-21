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В «Водоканале» Новороссийска рассказали, когда в городе дадут воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-vodokanale-novorossijska-rasskazali-kogda-v-gorode-dadut-vodu
В «Водоканале» Новороссийска рассказали, когда в городе дадут воду
Фото пресс-службы администрации Сочи

В течение дня в Новороссийске велись работы по наполнению резервуаров, регулировке и развоздушиванию разводящих сетей.

По данным МУП «Водоканал города Новороссийска» подачу воды выведут на штатные показатели с 19:00.

Южный и Приморский районы Новороссийска обеспечат подачей воды с рабочим давлением уже с 18:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 18 апреля из-за реконструкции водопровода прекратили подачу ресурса от ТГВ. Работы завершили 20 апреля, однако воду не дали — произошла авария на магистральном водопроводе на улице Портовой. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 21 апреля сообщил, что авария устранена, проблема с водой сохраняется в Южном районе. Прокуратура города организовала проверку по факту некачественного водоснабжения.

 

 

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