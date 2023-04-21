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Прокуратура начала проверку по факту трехдневного отсутствия воды в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-po-faktu-trehdnevnogo-otsutstviya-vody-v-novorossijske
Прокуратура начала проверку по факту трехдневного отсутствия воды в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Из-за плановых работ на сетях РЭУ «Троицкий групповой водопровод» 18 апреля подача воды была приостановлена. Работы завершили 20 апреля, но из-за аварии на магистральном водопроводе на улице Портовой водоснабжение не возобновили.

После ликвидации нештатной ситуации на водоводе, без воды остается только Южный район Новороссийска.

Прокуратура города проводит проверку по факту некачественного водоснабжения. Установлено, что по окончании работ на РЭУ «Троицкий групповой водопровод» водоснабжение в некоторых районах города до настоящего времени не восстановлено или вода подается ненадлежащего качества.

По результатам проверки дадут оценку действиям органам местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации. Результаты проверки находятся под контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Новороссийска Андрей Кравченко 21 апреля сообщил, что вода от ТГВ в город подается в штатном режиме. Также обеспечен максимальный забор воды с Неберджая и Пенайских источников. Проблема с водой наблюдается в Южном районе. В настоящее время там ведется работа по развоздушиванию систем.

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