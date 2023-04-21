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Несмотря на завершение ремонта, проблема с водой сохраняется в Южном районе Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nesmotrya-na-zavershenie-remonta-problema-s-vodoj-sohranyaetsya-v-yuzhnom-rajone-novorossijska
Несмотря на завершение ремонта, проблема с водой сохраняется в Южном районе Новороссийска
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко прокомментировал ситуацию с отсутствием водоснабжения в Южном районе города.

Кравченко напомнил, что утром 18 апреля из-за реконструкции водопровода прекратили подачу ресурса от ТГВ. Работы завершили 20 апреля, однако воду не дали — произошла авария на магистральном водопроводе на улице Портовой. Ситуация находилась под личным контролем главы Новороссийска. Коммунальные службы работали в экстренном режиме и за сутки возобновили подачу воды.

«За эти сутки наши службы проделали огромную работу, чтобы устранить проблему как можно скорее. Сейчас вода от ТГВ на город подается в штатном режиме, также обеспечен максимальный забор воды с Неберджая и Пенайских источников. Сохраняется проблема в Южном районе — там работают бригады по развоздушиванию систем, поэтому водоснабжение в некоторых домах не совсем налажено», — написал Кравченков Telegram.

Специалисты работают над решением проблемы. Продолжается точечная регулировка подачи воды везде, где это необходимо. Андрей Кравченко просит жителей Новороссийска отнестись к ситуации с пониманием.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария на водоводе произошла на улице Портовой в районе железнодорожных путей. На время ремонта приостановили подачу воды в зоны водоснабжения № 3а, 8, 9, 11, 13, 14, 23, 26, 29, 30, 31. Для жителей домов, попавших в зону отключения, организовали подвоз воды.

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