В Новороссийске из-за аварии на водоводе снизили давление в сетях

Авария произошла 20 апреля на улице Портовой в районе железнодорожных путей на магистральном подающем водоводе диаметром 630 мм.

В связи с этим, снижена подача воды в городе до 2 тыс. куб. м в час. На время ремонтных работ с 6:00 20 апреля прекращена подача воды в зоны водоснабжения № 3а, 8, 9, 11, 13, 14, 23, 26, 29, 30, 31.

В район Шесхариса, Центральную часть города, поселок Алексино, в район улицы Цемзавод Пролетарий и в другие районы Новороссийска воду будут подавать в штатном режиме.

Жителям улиц, попавших в зону ЧП, будут подвозить воду в цистернах. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено. Возникновение чрезвычайной ситуации не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

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