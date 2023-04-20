В Новороссийске из-за аварии на водоводе снизили давление в сетях
Происшествия
20.04.2023 08:02
Авария произошла 20 апреля на улице Портовой в районе железнодорожных путей на магистральном подающем водоводе диаметром 630 мм.
В связи с этим, снижена подача воды в городе до 2 тыс. куб. м в час. На время ремонтных работ с 6:00 20 апреля прекращена подача воды в зоны водоснабжения № 3а, 8, 9, 11, 13, 14, 23, 26, 29, 30, 31.
В район Шесхариса, Центральную часть города, поселок Алексино, в район улицы Цемзавод Пролетарий и в другие районы Новороссийска воду будут подавать в штатном режиме.
Жителям улиц, попавших в зону ЧП, будут подвозить воду в цистернах. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено. Возникновение чрезвычайной ситуации не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.
Читайте также: в Крымске утром 18 апреля на сутки отключили воду.
Популярные новости
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Вице-спикер Госдумы призвал российских губернаторов продлить майские праздники
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
- Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей