В Крымске утром 18 апреля на сутки отключат воду
Общество
17.04.2023 15:54
В связи со строительно-монтажными и ремонтными работами на водопроводе с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля будет прекращена подача воды в Крымске.
Воду отключат всем потребителям Крымска, кроме жителей микрорайонов «Гигант» и «Озерки». Также не будет воды в станицах Троицкой, Неберджаевской и Нижнебаканской и в поселках Южном и Саук-Дере.
Работы проводит предприятие «Кубаньводкомплекс». Плановый режим подачи воды ожидается через 6 часов после окончания ремонтных работ. Жителей просят запастись водой, сообщил в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.
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