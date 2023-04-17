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В Крымске утром 18 апреля на сутки отключат воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymske-utrom-18-aprelya-na-sutki-otklyuchat-vodu
В Крымске утром 18 апреля на сутки отключат воду
Фото pexels.com

В связи со строительно-монтажными и ремонтными работами на водопроводе с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля будет прекращена подача воды в Крымске.

Воду отключат всем потребителям Крымска, кроме жителей микрорайонов «Гигант» и «Озерки». Также не будет воды в станицах Троицкой, Неберджаевской и Нижнебаканской и в поселках Южном и Саук-Дере.

Работы проводит предприятие «Кубаньводкомплекс». Плановый режим подачи воды ожидается через 6 часов после окончания ремонтных работ. Жителей просят запастись водой, сообщил в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Читайте также: без воды из-за плановых работ 17 апреля останутся два района Геленджика.

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