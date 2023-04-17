Без воды из-за плановых работ 17 апреля останутся два района Геленджика
Общество
17.04.2023 07:38
Плановые работы по замене запорной арматуры проведут в районе в районе Толстого мыса и в микрорайоне Южном.
Воду отключат с 8:00 до 20:00 в микрорайоне Южном и с 9:00 до 19:00 в районе улиц Красногвардейской — Гринченко и Чайковской — Совхозной.
Воду в накопительные емкости многоквартирных домов будут подвозить по заявкам от управляющей компании. Оставить заявку можно по телефону +78614121033, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».
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