Без воды из-за плановых работ 17 апреля останутся два района Геленджика

Плановые работы по замене запорной арматуры проведут в районе в районе Толстого мыса и в микрорайоне Южном.

Воду отключат с 8:00 до 20:00 в микрорайоне Южном и с 9:00 до 19:00 в районе улиц Красногвардейской — Гринченко и Чайковской — Совхозной.

Воду в накопительные емкости многоквартирных домов будут подвозить по заявкам от управляющей компании. Оставить заявку можно по телефону +78614121033, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

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