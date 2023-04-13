На двое суток останется без воды Геленджик из-за подключения новой магистрали
Подключение нового участка водовода в существующую магистраль Троицкого группового водопровода назначено на 18 апреля.
В связи с этим подача воды на Геленджик будет ограничена с 6:00 18 апреля до 6:00 20 апреля — на 48 часов.
На период работ жителей обеспечат водой — бесперебойную подачу воды обеспечат жителям отмеченной на карте зеленой зоны, в желтую зону воду будут подавать по графику — с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.
В красной зоне централизованное водоснабжение будет полностью ограничено — в эти районы автоцистерны будут подвозить автоцистернами по заявкам. Оставить заявку можно по телефону +78614121033.
«Данные мероприятия невозможно осуществить без остановки водоснабжения, поэтому отключение воды — необходимая мера», — сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».
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