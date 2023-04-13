Жители пяти многоэтажек в Краснодаре остались без горячей воды из-за ДТП
Происшествия
13.04.2023 12:41
Дорожное происшествие случилось утром 13 апреля на улице Сормовской, 108/1 в Комсомольском микрорайоне.
В результате ДТП автомобиль повредил воздушную магистраль подачи горячего водоснабжения. В связи с этим жильцы многоквартирных домов на улице Сормовской, 102, 104, 106, 108 и 112 остались без горячей воды.
На месте аварии работает бригада «Краснодартеплоэнерго». Время восстановления подачи горячей воды в Комсомольском микрорайоне уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром. ДТП произошло 12 апреля около 15:00 в поселке Южном на улице Никольской в районе Ейского шоссе.
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