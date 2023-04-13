Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители пяти многоэтажек в Краснодаре остались без горячей воды из-за ДТП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pyati-mnogoetazhek-v-krasnodare-ostalis-bez-goryachej-vody-iz-za-dtp
Жители пяти многоэтажек в Краснодаре остались без горячей воды из-за ДТП
Фото Karolina Grabowska, pexels.com

Дорожное происшествие случилось утром 13 апреля на улице Сормовской, 108/1 в Комсомольском микрорайоне.

В результате ДТП автомобиль повредил воздушную магистраль подачи горячего водоснабжения. В связи с этим жильцы многоквартирных домов на улице Сормовской, 102, 104, 106, 108 и 112 остались без горячей воды.

На месте аварии работает бригада «Краснодартеплоэнерго». Время восстановления подачи горячей воды в Комсомольском микрорайоне уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром. ДТП произошло 12 апреля около 15:00 в поселке Южном на улице Никольской в районе Ейского шоссе.

Статьи
Ветрянка у детей и взрослых: насколько серьезно и можно ли заболеть второй раз?
Ветрянка у детей и взрослых: насколько серьезно и можно ли заболеть второй раз?
«Гарри Поттер» возвращается: HBO Max показала тизер нового сериала
«Гарри Поттер» возвращается: HBO Max показала тизер нового сериала
Пародонтоз: признаки и профилактика
Пародонтоз: признаки и профилактика
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля
Как организовать сортировку мусора дома
Как организовать сортировку мусора дома
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Сошедший на трассу сель ликвидировали в Сочи, движение идет в штатном режиме
  2. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  3. В КТК заявили о непричастности к появлению резкого запаха в Новороссийске
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
  6. В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
Прямой эфир
Мы в соцсетях