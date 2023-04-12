Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-avtomobilya-vrezalsya-v-oporu-lep-i-ostavil-bez-sveta-zhitelej-poselka-pod-krasnodarom-2
Водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром
Фото Краснодарских электросетей

ДТП произошло 12 апреля около 15:00 в поселке Южном на улице Никольской в районе Ейского шоссе.

В результате происшествия водитель автомобиля повредил опору воздушной ЛЭП. Ее восстановит аварийная бригада энергетиков.

«На период восстановительных работ возможно временное ограничение электроснабжения. О времени проведения работ и ограничения электроснабжения потребителей сообщим дополнительно», — говорится в Telegram-канале «Краснодарские электросети».

Читайте также: в Краснодаре жители 8 улиц в поселке Индустриальном 11 апреля остались без света из-за аварии.

Статьи
Как организовать сортировку мусора дома
Как организовать сортировку мусора дома
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Только не пиво: что выпить от похмелья
Только не пиво: что выпить от похмелья
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  2. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
  3. Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе
  4. Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
  5. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях