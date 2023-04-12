Водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром

ДТП произошло 12 апреля около 15:00 в поселке Южном на улице Никольской в районе Ейского шоссе.

В результате происшествия водитель автомобиля повредил опору воздушной ЛЭП. Ее восстановит аварийная бригада энергетиков.

«На период восстановительных работ возможно временное ограничение электроснабжения. О времени проведения работ и ограничения электроснабжения потребителей сообщим дополнительно», — говорится в Telegram-канале «Краснодарские электросети».

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