Водитель автомобиля врезался в опору ЛЭП и оставил без света жителей поселка под Краснодаром
Происшествия
12.04.2023 16:13
ДТП произошло 12 апреля около 15:00 в поселке Южном на улице Никольской в районе Ейского шоссе.
В результате происшествия водитель автомобиля повредил опору воздушной ЛЭП. Ее восстановит аварийная бригада энергетиков.
«На период восстановительных работ возможно временное ограничение электроснабжения. О времени проведения работ и ограничения электроснабжения потребителей сообщим дополнительно», — говорится в Telegram-канале «Краснодарские электросети».
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