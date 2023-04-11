В Краснодаре жители 8 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в северо-восточной части краевого центра произошло днем 11 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «Лорис-112» и 42 трансформаторные подстанции. Без света остались жители улиц в поселке Индустриальном: Фонталовской, Кубанской, Третьяковской, Выселковской, Новой, Коломенской, Адмиралтейской и Евдокимовской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанском округе уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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