Центр Краснодара остался без электричества из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло утром 10 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «НПЗ-11» и 23 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Красноармейской, Мира, Коммунаров, Седина, Гоголя, Гимназической, Постовой, Комсомольской, Советской, Пушкина и Гудимы. Суворова.

Сколько человек остались без света неизвестно. На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центр города уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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