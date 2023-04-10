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Центр Краснодара остался без электричества из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-krasnodara-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-krupnoj-avarii
Центр Краснодара остался без электричества из-за крупной аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе произошло утром 10 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «НПЗ-11» и 23 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Красноармейской, Мира, Коммунаров, Седина, Гоголя, Гимназической, Постовой, Комсомольской, Советской, Пушкина и Гудимы. Суворова.

Сколько человек остались без света неизвестно. На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центр города уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии. Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 9 апреля.

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