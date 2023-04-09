Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 9 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-307» и пять трансформаторных подстанций. Без света остались жители многоквартирных домов на улицах: Московской, Есенина, Агрохимической, Мусоргского, Дунаевского и Жигуленко.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайон уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 9 апреля жители 7 улиц в районе КубГАУ остались без света из-за аварии. Электричество отключили на улицах: Северной, Бабушкина, Рылеева, Минской, Урицкого, Мичурина и Академика Трубилина.