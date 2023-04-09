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В Краснодаре жители 7 улиц в районе КубГАУ остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-7-ulits-v-rajone-kubgau-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители 7 улиц в районе КубГАУ остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электричества в Западном округе произошло утром 9 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ЮЗ-214» и 9 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Северной, Бабушкина, Рылеева, Минской, Урицкого, Мичурина и Академика Трубилина.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в районе КубГАУ уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: 8 апреля из-за энергоаварий в Краснодаре без электричества остались жители Карасунского округа.

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