В Краснодаре жители 7 улиц в районе КубГАУ остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электричества в Западном округе произошло утром 9 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ЮЗ-214» и 9 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц: Северной, Бабушкина, Рылеева, Минской, Урицкого, Мичурина и Академика Трубилина.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в районе КубГАУ уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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