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Без света из-за аварии остались 12 улиц в Карасунском округе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-avarii-ostalis-12-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Без света из-за аварии остались 12 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото pxhere.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 апреля в 14:45.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Наримановской, Огородной, Молодежной, Курганной, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 7 апреля из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц.

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