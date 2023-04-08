Без света из-за аварии остались 12 улиц в Карасунском округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 апреля в 14:45.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Наримановской, Огородной, Молодежной, Курганной, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной.