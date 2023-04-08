Без света из-за аварии остались 12 улиц в Карасунском округе Краснодара
Общество
08.04.2023 14:52
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 апреля в 14:45.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ПС «ХЛ-4» и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Приморской, Приозерной, Радужной, Быкова, Шереметьевской, Наримановской, Огородной, Молодежной, Курганной, Тупиковой, Хуторской, Шоссейной.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
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