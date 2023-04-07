В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 апреля в 13:05.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ТП «КС-5» и еще 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Борисовской, Рясной, Средней, Макаренко, Семеновской и Прохладной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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