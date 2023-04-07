Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-shesti-ulits
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 апреля в 13:05.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ТП «КС-5» и еще 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Борисовской, Рясной, Средней, Макаренко, Семеновской и Прохладной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре жители 9 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии.

Статьи
Семь рецептов масок для волос в домашних условиях
Семь рецептов масок для волос в домашних условиях
Домашний енот: плюсы, минусы, большая стирка
Домашний енот: плюсы, минусы, большая стирка
Кашель курильщика: как лечить, причины
Кашель курильщика: как лечить, причины
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию
  2. В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина
  3. Опрос: более половины жителей Краснодара выступают за введение ограничений для электросамокатов
  4. Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
  5. Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
  6. Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
Прямой эфир
Мы в соцсетях