В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители шести улиц
Происшествия
07.04.2023 13:22
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 7 апреля в 13:05.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились ТП «КС-5» и еще 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Борисовской, Рясной, Средней, Макаренко, Семеновской и Прохладной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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