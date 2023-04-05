В Краснодаре жители 9 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии

Аварийное отключение в северной части краевого центра произошло вечером 5 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-444» и 18 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители улиц: 40-летия Победы, Черкасской, 1-го Мая, Российской, Весенней, Памирской, 21 партсъезда, Шпака и Подольской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанский округ уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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