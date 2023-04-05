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В Краснодаре жители 9 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-9-ulits-v-prikubanskom-okruge-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители 9 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение в северной части краевого центра произошло вечером 5 апреля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-444» и 18 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители улиц: 40-летия Победы, Черкасской, 1-го Мая, Российской, Весенней, Памирской, 21 партсъезда, Шпака и Подольской.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанский округ уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии. Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступило 3 апреля в 17:50.

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