В Краснодаре жители 9 улиц в Прикубанском округе остались без света из-за аварии
Происшествия
05.04.2023 21:14
Аварийное отключение в северной части краевого центра произошло вечером 5 апреля.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-444» и 18 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители улиц: 40-летия Победы, Черкасской, 1-го Мая, Российской, Весенней, Памирской, 21 партсъезда, Шпака и Подольской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Прикубанский округ уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии. Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступило 3 апреля в 17:50.
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