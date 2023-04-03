Жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
03.04.2023 18:10
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 3 апреля в 17:50.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция ТП «Ю-12 КРУН» и еще 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Суворова, Базовской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Леваневского, Чапаева, Мира, Янковского и других.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: 28 марта из-за энергоаварии без света остались семь улиц в Комсомольском микрорайоне Краснодара.
Популярные новости
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- «Грустно от таких цен»: шеф-повар Константин Ивлев возмутился ценой на клубнику в Краснодаре
- Ученый оценил вероятность возникновения сильных землетрясений в Сочи
- Минстрой предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома
- «Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР