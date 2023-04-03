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Жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-9-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Жители 9 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 3 апреля в 17:50.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция ТП «Ю-12 КРУН» и еще 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Суворова, Базовской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Леваневского, Чапаева, Мира, Янковского и других.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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