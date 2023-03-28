Из-за энергоаварии без света остались семь улиц в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило 28 марта около 14:00.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «РП-70-ТП-628 «Б» и еще 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Уральской, Тюляева, Сормовской, Симферопольской, Ким, Шевченко и Титаровской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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