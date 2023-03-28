В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 28 марта.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-317» и 15 трансформаторных подстанций. В результате аварии без света остались жители многоквартирных домов на улицах Петра Метальникова, Сергея Есенина, Цезаря Куникова и Прокофьева.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайоне уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

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