В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии
Происшествия
28.03.2023 11:02
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 28 марта.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-317» и 15 трансформаторных подстанций. В результате аварии без света остались жители многоквартирных домов на улицах Петра Метальникова, Сергея Есенина, Цезаря Куникова и Прокофьева.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайоне уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более 10 улиц в центре города. Электричество отключили на улицах: Измаильской, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Седина, Янковского, Базовской, Железнодорожной, Ленина и других.
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