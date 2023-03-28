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В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-muzykalnogo-mikrorajona-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-3
В Краснодаре жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 28 марта.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «РИП-317» и 15 трансформаторных подстанций. В результате аварии без света остались жители многоквартирных домов на улицах Петра Метальникова, Сергея Есенина, Цезаря Куникова и Прокофьева.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Музыкальный микрорайоне уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более 10 улиц в центре города. Электричество отключили на улицах: Измаильской, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Седина, Янковского, Базовской, Железнодорожной, Ленина и других.

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