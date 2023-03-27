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В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более 10 улиц в центре города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-bolee-10-ulits-v-tsentre-goroda
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более 10 улиц в центре города
Фото pxhere.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 27 марта около 16:30.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Ю-30 КРУН» и 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Измаильской, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Седина, Янковского, Базовской, Железнодорожной, Ленина и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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