В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались более 10 улиц в центре города

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Центральном округе поступило из ЕДДС Краснодара 27 марта около 16:30.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «Ю-30 КРУН» и 8 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Измаильской, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Седина, Янковского, Базовской, Железнодорожной, Ленина и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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