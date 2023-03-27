В Армавире из-за порыва на водоводе без холодной воды остались жители микрорайона «Родина»
Происшествия
27.03.2023 11:27
В Армавире в ночь на 27 марта произошел порыв водопровода на улице 30 лет Победы.
Из-за аварии снизилось давление в сетях водоснабжения. Перебои с холодным водоснабжением наблюдаются в многоэтажных домах в микрорайоне «Родина». Для жителей домов, где наблюдаются проблемы с водоснабжением, организовали подвоз питьевой воды.
На месте работает аварийная бригада из 12 специалистов «Курганинского группового водопровода», задействовано 8 единиц спецтехники. Ориентировочно, порыв устранят в течение 8 часов, сообщает пресс-служба администрации Армавира.
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