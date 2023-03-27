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В Армавире из-за порыва на водоводе без холодной воды остались жители микрорайона «Родина»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-iz-za-poryva-na-vodovode-bez-holodnoj-vody-ostalis-zhiteli-mikrorajona-rodina
В Армавире из-за порыва на водоводе без холодной воды остались жители микрорайона «Родина»
Фото t.me/armawir_adm

В Армавире в ночь на 27 марта произошел порыв водопровода на улице 30 лет Победы.

Из-за аварии снизилось давление в сетях водоснабжения. Перебои с холодным водоснабжением наблюдаются в многоэтажных домах в микрорайоне «Родина». Для жителей домов, где наблюдаются проблемы с водоснабжением, организовали подвоз питьевой воды.

На месте работает аварийная бригада из 12 специалистов «Курганинского группового водопровода», задействовано 8 единиц спецтехники. Ориентировочно, порыв устранят в течение 8 часов, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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