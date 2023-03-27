Из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались девять многоэтажек в Анапе

По данным АО «Теплоэнерго», 27 марта на тепловых сетях в Анапе будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

В связи с этим с 10:30 до 16:30 отключат отопление и горячую воду в девяти многоквартирных жилых домах № 66, 68, 68А, 68Б, 70, 70А на улице Ленина, а также в доме № 2 на улице Трудящихся и в домах № 71А и 76 на улице Астраханской, сообщает МЦУ Анапа в Telegram.

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