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В Краснодаре устранили аварию, оставившую без тепла и горячей воды 19 улиц в центре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustranili-avariyu-ostavivshuyu-bez-tepla-i-goryachej-vody-19-ulits-v-tsentre
В Краснодаре устранили аварию, оставившую без тепла и горячей воды 19 улиц в центре
Фото t.me/krdru

Прорыв магистральной трубы на улице Орджоникидзе, 69 произошел вечером 24 марта.

О завершении ремонта на теплотрассе сообщили 25 марта в 3:14.

«Завершены работы на месте порыва магистральной трубы по улице Орджоникидзе, 69», — написала пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Прорыв трубы устраняли специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» и городская Служба спасения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии без тепла и горячей воды остались жильцы 70 домов на улицах Красной, Гимназической, Седина, Карасунской, Кубанской Набережной, Комсомольской, Гоголя, Октябрьской, Коммунаров, Мира, Орджоникидзе, Чапаева, Леваневского, Красноармейской, Кирова, Пушкина, Рашпилевской, Фрунзе и Чкалова. Также отопление и горячую воду отключили в 10 соцобъектах.

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