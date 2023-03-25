В Краснодаре устранили аварию, оставившую без тепла и горячей воды 19 улиц в центре

Прорыв магистральной трубы на улице Орджоникидзе, 69 произошел вечером 24 марта.

О завершении ремонта на теплотрассе сообщили 25 марта в 3:14.

«Завершены работы на месте порыва магистральной трубы по улице Орджоникидзе, 69», — написала пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Прорыв трубы устраняли специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» и городская Служба спасения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии без тепла и горячей воды остались жильцы 70 домов на улицах Красной, Гимназической, Седина, Карасунской, Кубанской Набережной, Комсомольской, Гоголя, Октябрьской, Коммунаров, Мира, Орджоникидзе, Чапаева, Леваневского, Красноармейской, Кирова, Пушкина, Рашпилевской, Фрунзе и Чкалова. Также отопление и горячую воду отключили в 10 соцобъектах.