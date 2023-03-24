Жители центра Краснодара остались без горячей воды и отопления из-за крупной аварии

Вечером 24 марта на улице Орджоникидзе, 69 на теплосетях произошел порыв магистральной трубы диаметром 600 мм.

В результате аварии отопление и горячую воду отключили жителям 70 домов и приостановили подачу теплоносителя в 10 социальных объектов на улицах:

Красной;

Гимназической;

Седина;

Карасунской;

Кубанской Набережной;

Комсомольской;

Гоголя;

Октябрьской;

Коммунаров;

Мира;

Орджоникидзе;

Чапаева;

Леваневского;

Красноармейской;

Кирова;

Пушкина;

Рашпилевской;

Фрунзе;

Чкалова.

На месте аварии работают 15 сотрудников и 5 единиц техники «Краснодартеплоэнерго». Кроме того, для устранения аварии привлекали городских спасателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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