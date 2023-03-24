Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители центра Краснодара остались без горячей воды и отопления из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-tsentra-krasnodara-ostalis-bez-goryachej-vody-i-otopleniya-iz-za-krupnoj-avarii
Жители центра Краснодара остались без горячей воды и отопления из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вечером 24 марта на улице Орджоникидзе, 69 на теплосетях произошел порыв магистральной трубы диаметром 600 мм.

В результате аварии отопление и горячую воду отключили жителям 70 домов и приостановили подачу теплоносителя в 10 социальных объектов на улицах:

  • Красной;
  • Гимназической;
  • Седина;
  • Карасунской;
  • Кубанской Набережной;
  • Комсомольской;
  • Гоголя;
  • Октябрьской;
  • Коммунаров;
  • Мира;
  • Орджоникидзе;
  • Чапаева;
  • Леваневского;
  • Красноармейской;
  • Кирова;
  • Пушкина;
  • Рашпилевской;
  • Фрунзе;
  • Чкалова.

На месте аварии работают 15 сотрудников и 5 единиц техники «Краснодартеплоэнерго». Кроме того, для устранения аварии привлекали городских спасателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Новороссийске 22 марта жители 13 улиц остались без воды из-за переврезки водовода на улице Волгоградской.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4
  4. Жительница Новороссийска сообщила о краже деревьев, высаженных ее детьми во время акции «Сад памяти»
  5. Путин одобрил запуск небольших грузовиков по Крымскому мосту
  6. Экс-полицейского приговорили почти к 7 годам колонии за пьяное смертельное ДТП на Кубани
Прямой эфир
Мы в соцсетях