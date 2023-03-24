Жители центра Краснодара остались без горячей воды и отопления из-за крупной аварии
Происшествия
24.03.2023 18:31
Вечером 24 марта на улице Орджоникидзе, 69 на теплосетях произошел порыв магистральной трубы диаметром 600 мм.
В результате аварии отопление и горячую воду отключили жителям 70 домов и приостановили подачу теплоносителя в 10 социальных объектов на улицах:
- Красной;
- Гимназической;
- Седина;
- Карасунской;
- Кубанской Набережной;
- Комсомольской;
- Гоголя;
- Октябрьской;
- Коммунаров;
- Мира;
- Орджоникидзе;
- Чапаева;
- Леваневского;
- Красноармейской;
- Кирова;
- Пушкина;
- Рашпилевской;
- Фрунзе;
- Чкалова.
На месте аварии работают 15 сотрудников и 5 единиц техники «Краснодартеплоэнерго». Кроме того, для устранения аварии привлекали городских спасателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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