В Новороссийске 13 улиц остались без воды из-за переврезки водовода
Водоснабжение ограничили 22 марта с 8:00 до окончания работ по переврезке водовода Ду-З25 мм на улице Волгоградской.
В настоящее время без воды находятся жители ряда домов на улицах Вербовой, Молодежной, Дзержинского, Южной, проспекта Ленина, Мурата Ахеджака, Пионерской, Котанова, Григорьева, Хворостянского, Героев Десантников, Малоземельской, Прямой.
Также в зону отключения попадают котельная 7 микрорайона, «ПРИБОЙ», ООО «ТермоТрон». А также школы № 11, № 10, «МТЛ», № 19, № 33, гимназия № 1, «ОЛИМП», «НИКА», «HKPП», «АГУ» и детские сады № 12, № 9, № 62, № 7.
Для населения организуют подвоз воды по заявкам. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, ЧС не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.
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