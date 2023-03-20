Кубань получит 8,8 млрд рублей из федерального бюджета на замену почти 1 тыс. км коммунальных сетей

Об этом 20 марта сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава Краснодарского края рассказал, что за два года в регионе планируют заменить почти 1 тыс. км сетей тепло- и водоснабжения, а также сетей водоотведения.

По распоряжению Правительства РФ, на обновление и строительство коммунальных сетей регионы в ближайшие годы получат до 150 млрд рублей. Из них 8,8 млрд рублей предусмотрели для Кубани.

«Ежегодно в районах Кубани обновляют не менее 5% коммунальных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Но уровень их износа все равно еще остается довольно высоким. Вдобавок, быстрое развитие региона требует дополнительных мощностей. Благодаря поддержке Правительства России мы сможем заметно ускорить этот процесс. В 2023 и 2024 годах за счет федеральных, краевых и муниципальных средств планируем обновить почти тысячу километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — сказал Вениамин Кондратьев.

На средства из федерального бюджета на Кубани планируют обновить сотни километров сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Министерство ТЭК и ЖКХ края подготовило соответствующую программу. В ближайшее время ее утвердят на заседании штаба Правительственной комиссии РФ.

С 2016 года в Краснодарском крае заменили свыше 1 тыс. 100 км теплосетей. В муниципалитетах модернизировали более 3,2 тыс. км водопроводных сетей. Активнее всего эту работу ведут Анапа, Краснодар, Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Крымский и Щербиновский районы. Кроме того, для обновления и строительства объектов Кубань привлекает в отрасль внебюджетные инвестиции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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