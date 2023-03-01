В 2023 году на Кубани модернизируют 50 котельных и порядка 130 км теплотрасс

В Краснодарском крае начали подготовку к предстоящему отопительному сезону. План мероприятий утвердил замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Вице-губернатор напомнил, что в регионе подготовка к предстоящей зиме ежегодно начинается до окончания отопительного сезона.

«Это непрерывный процесс, который позволяет своевременно выявить проблемные участки в коммунальной инфраструктуре, обновить ветхие системы и подготовить необходимые документы для строительства новых объектов. К концу апреля администрации всех муниципалитетов должны разработать и утвердить комплексные планы по подготовке к зиме», — сказал Прошунин.

Муниципалитеты регулярно будут докладывать о подготовке к осенне-зимнему периоду и выполненных работах на заседаниях краевой межведомственной комиссии. Первое заседание планируют провести в марте.

В муниципальные планы подготовки входят устранение замечаний Ростехнадзора, модернизация основных фондов теплоэнергетического комплекса, в том числе путем привлечения частных инвестиций, исполнение поручения губернатора о 5% замене ветхих сетей, снижение уровня задолженности тепло- и водоснабжающих организаций за потребленные энергоресурсы.

Прошунин сообщил, что в текущем году планируется модернизация не менее 50 котельных и порядка 130 км теплотрасс. Работы выполнят, в том числе, по концессионным соглашениям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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