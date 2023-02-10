Блочно-модульную котельную построили в станице Ленинградской

Котельную построили по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что новая котельная обеспечит теплом 33 многоквартирных дома, где живут около 900 человек, школу и детский сад. На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены.

Кроме того, в станице Ленинградской в этом году планируют начать замену тепловой сети протяженностью 3 км. Это позволит улучшить надежность теплоснабжения и снизить потери при транспортировке ресурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов.