Блочно-модульную котельную построили в станице Ленинградской
Общество
10.02.2023 16:54
Котельную построили по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что новая котельная обеспечит теплом 33 многоквартирных дома, где живут около 900 человек, школу и детский сад. На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены.
Кроме того, в станице Ленинградской в этом году планируют начать замену тепловой сети протяженностью 3 км. Это позволит улучшить надежность теплоснабжения и снизить потери при транспортировке ресурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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