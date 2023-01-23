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Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vydelit-130-mlrd-rublej-na-obnovlenie-kommunalnoj-infrastruktury-regionov
Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Обязательным условием получения субсидии будет софинансирование из бюджета региона. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения регионам в 2023 году выделят 30 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей.

Благодаря федеральному финансированию регионы смогут увеличить количество новых инженерных сетей и снизить аварийность, а также улучшить качество коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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