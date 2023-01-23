Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов
Экономика
23.01.2023 11:26
Обязательным условием получения субсидии будет софинансирование из бюджета региона. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
На замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения регионам в 2023 году выделят 30 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей.
Благодаря федеральному финансированию регионы смогут увеличить количество новых инженерных сетей и снизить аварийность, а также улучшить качество коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Читайте также: Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара
- Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов
- Рамирес пообещал бросить футбол, если ФК «Краснодар» станет чемпионом России