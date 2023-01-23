Правительство РФ выделит 130 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры регионов

Обязательным условием получения субсидии будет софинансирование из бюджета региона. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения регионам в 2023 году выделят 30 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей.

Благодаря федеральному финансированию регионы смогут увеличить количество новых инженерных сетей и снизить аварийность, а также улучшить качество коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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