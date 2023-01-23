Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Экономика
23.01.2023 09:43
В правительстве скорректировали планы по строительству дорог на 2023-2027 годы.
Согласно новому плану, финансирование южного обхода Краснодара сократили с 28,9 млрд до 1,5 млрд рублей — средства выделили только на проектирование трассы.
Также сократили финансирование будущей трассы «Меридиан» от границы Казахстана до Беларуси и Юго-Западной хорды Екатеринбург — Самара — Краснодар. Финансирование выделят только на проектирование — 4 млрд рублей вместо 15,3 млрд рублей.
При этом на строительство обхода Адлера выделят 70 млрд рублей вместо 50 млрд рублей — дорогу начнут строить в 2025 году. Закончить ее планируют в 2026 году, сообщает «Коммерсантъ».
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