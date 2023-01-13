Завершить работы на Дальнем западном обходе Краснодара планируют досрочно

На Дальнем западном обходе Краснодара уложили асфальтобетон на 43,5 км из 51,2 км. Также на протяжении 25 км установили разделительное ограждение, исключающее выезд на встречную полосу.

Работы ведут на 24 искусственных сооружениях: путепроводах, сельхозпереездах, мостах. Завершаются работы на путепроводах над трассой Краснодар — Ейск и над железной дорогой. На объектах смонтировали все балки, возвели опоры и подпорные стенки. Плита проезжей части готова на 85%.

Продолжается строительство транспортной развязки с возведением путепровода на пересечении ДЗОК и трассы М-4 «Дон». Там уже смонтировали балки, бетонируют шкафные стенки и консоли моста. Рабочие выполняют отсыпку основного хода и укладывают дорожное полотно.

Сдать объект в эксплуатацию планируют на полгода раньше намеченного срока — летом текущего года.

Дальний западный обход Краснодара перенаправит весь транзитный транспорт мимо краевой столицы. Это позволит улучшить экологическую ситуацию, увеличит пропускную способность и сократит время в пути к Черноморскому побережью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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