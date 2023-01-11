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Ремонт двух оползневых участков на трассе А-147 в Сочи завершат к лету

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-dvuh-opolznevyh-uchastkov-na-trasse-a-147-v-sochi-zavershat-k-letu
Ремонт двух оползневых участков на трассе А-147 в Сочи завершат к лету
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Речь идет об участке на 122 км около поселка Каткова Щель и отрезке на 126 км у поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи.

Оба участка серьезно пострадали от оползней, вызванных обильными осадками в прошлом году.

На участке трассы А-147 км 124+186, где в январе прошлого года обрушилась часть дорожного полотна, предстоит возвести 2 подпорные стены, состоящие из 90 буронабивных и 16 буроинъекционных свай. Отмечается, что это очень сложный участок — крутой поворот над отвесной пропастью глубиной в десятки метров.

Помимо возведения подпорных стен планируется укрепление берега в русле реки Чемитоквадже. Вдоль течения планируют соорудить еще одну подпорную стену из 81 металлической сваи. Специалисты уже приступили к их заглублению. Также на этом участке возведут водопропускное сооружение и восстановят асфальт на 160 пог. м. Работы не касаются основного хода трассы.

Также стартовали работы в Катковой Щели. Здесь планируют установить 20 свай и подпорную стену длиной 44 м. На время работ на участке ввели реверс.

Работы на обоих участках планируют завершить до начала летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Катковой Щели реверсивное движение ввели 9 января.

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