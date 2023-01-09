В Сочи после новогодних каникул возобновили ремонт на трассе А-147 в районе Катковой Щели

С 9 января возобновят ремонт на двух участках федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи.

В Катковой Щели реверсивное движение ввели 9 января. Речь идет о 50-метровом участке на 122 км, где из-за обильных дождей разрушился участок склона и слои дорожной одежды на крутом повороте дороги в районе поселка Каткова Щель.

В районе Лоо в Лазаревском районе реверс на трех участках введут с 10 января. Между 143 и 158 км трассы продолжат восстанавливать трубы водоотведения и ремонтировать дорожное полотно.

По данным Черноморского управления Росавтодора, во время каникул в среднем в сутки поток машин не превышал норму. Через пост Магри в праздничные дни проезжали от 4,4 тыс. до 11,1 тыс. машин в сутки. С началом рабочей недели ситуация не изменилась. Введение реверса не скажется на движении на трассе, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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