В Усть-Лабинске проходит церемония прощания с Кириллом Чубко, убитым дорожными бандитами
В Усть-Лабинске 4 мая после полудня началась церемония прощания с 37-летним аниматором Кириллом Чубко.
Проститься с погибшим пришли родственники, друзья и просто местные жители. Ранее жена погибшего Дарья Чубко сообщила о том, что похороны Кирилла Чубко состоятся 5 мая.
Известно, что 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега — Татьяна Мостыко вечером 28 апреля возвращались в Усть-Лабинск. По дороге домой они остановились из-за пробитого колеса.
В тот вечер в 21:30 мужчина записал жене голосовое сообщение. Он сообщил, что не знает, когда приедет, так как машина попала в яму. В 22:08 Кирилл сказал, что приехал забрать колесо у своего одногруппника, нашел колесо в станице Березанской. Он сказал о том, что машина перед ним тоже попала в яму, ребята отремонтировали колеса и решили помочь, довезти его.
В 23:45 Кирилл рассказал, что они сидят в машине и ждут, когда пройдет дождь, а затем начнут чинить колесо. У переднего — сильно погнулся диск и лопнула шина, на втором колесе — тоже погнулся диск. В 0:40 жена написала Кириллу сообщение, он не ответил. После этого супруга уснула. А в 6:00 29 апреля телефоны Кирилла и его 19-летней напарницы Татьяны Мостыко уже были недоступны.
В 8:30 жене удалось дозвониться на телефон Кирилла, на звонок ответила Татьяна. Девушка странно разговаривала, как будто какими-то обрывками. Сказала, что Кирилл вышел. Через 15 минут Дарья Чубко вновь дозвонилась до девушки. Та ответила, что не знает, где находится и не смогла объяснять, что происходит.
После этого разговор прервался, больше связи с аниматорами никакой не было.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. По версии следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30 лет, 31 года и 45 лет и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.
В СК 4 мая сообщили о том, что тело 19-летней Татьяны Мостыко нашли в лесополосе в Ленинградском районе. По словам ее матери, девушку похоронят в Красноярском крае.