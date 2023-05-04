В Усть-Лабинске проходит церемония прощания с Кириллом Чубко, убитым дорожными бандитами

В Усть-Лабинске 4 мая после полудня началась церемония прощания с 37-летним аниматором Кириллом Чубко.

Проститься с погибшим пришли родственники, друзья и просто местные жители. Ранее жена погибшего Дарья Чубко сообщила о том, что похороны Кирилла Чубко состоятся 5 мая.

Известно, что 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега — Татьяна Мостыко вечером 28 апреля возвращались в Усть-Лабинск. По дороге домой они остановились из-за пробитого колеса.

В тот вечер в 21:30 мужчина записал жене голосовое сообщение. Он сообщил, что не знает, когда приедет, так как машина попала в яму. В 22:08 Кирилл сказал, что приехал забрать колесо у своего одногруппника, нашел колесо в станице Березанской. Он сказал о том, что машина перед ним тоже попала в яму, ребята отремонтировали колеса и решили помочь, довезти его.

В 23:45 Кирилл рассказал, что они сидят в машине и ждут, когда пройдет дождь, а затем начнут чинить колесо. У переднего — сильно погнулся диск и лопнула шина, на втором колесе — тоже погнулся диск. В 0:40 жена написала Кириллу сообщение, он не ответил. После этого супруга уснула. А в 6:00 29 апреля телефоны Кирилла и его 19-летней напарницы Татьяны Мостыко уже были недоступны.

В 8:30 жене удалось дозвониться на телефон Кирилла, на звонок ответила Татьяна. Девушка странно разговаривала, как будто какими-то обрывками. Сказала, что Кирилл вышел. Через 15 минут Дарья Чубко вновь дозвонилась до девушки. Та ответила, что не знает, где находится и не смогла объяснять, что происходит.

После этого разговор прервался, больше связи с аниматорами никакой не было.