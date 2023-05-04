Тело убитой на Кубани 19-летней девушки-аниматора нашли в лесополосе

В СК России продолжают расследовать уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки.

Накануне ночью в лесополосе на территории Ленинградского района следователи обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты краевого управления СКР продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, ведут сбор и закрепление доказательств. Назначен полный комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. По версии следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30 лет, 31 года и 45 лет и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить. Один из задержанных по подозрению в убийстве — 31-летний Демьян Кеворкьян отрицает свою вину.