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Тело убитой на Кубани 19-летней девушки-аниматора нашли в лесополосе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-ubitoj-na-kubani-19-letnej-devushki-animatora-nashli-v-lesopolose?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Тело убитой на Кубани 19-летней девушки-аниматора нашли в лесополосе
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В СК России продолжают расследовать уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки.

Накануне ночью в лесополосе на территории Ленинградского района следователи обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты краевого управления СКР продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, ведут сбор и закрепление доказательств. Назначен полный комплекс судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. По версии следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30 лет, 31 года и 45 лет и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить. Один из задержанных по подозрению в убийстве — 31-летний Демьян Кеворкьян отрицает свою вину.

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