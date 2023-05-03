Обвиняемый в убийстве аниматоров в Краснодарском крае отрицает свою вину

Речь идет о 31-летнем Демьяне Кеворкьяне. Его подозревают в убийстве двоих аниматоров из Усть-Лабинска: 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.

В Выселковском районном суде прошло заседание с участием обвиняемого. Во время него Кеворкьян начал отрицать свою вину.

«Конечно, отрицаю. Вины нет. Я не понимаю, конкретно, что я совершил?», — заявил он.

Кеворкьян добавил, что его человеческие права уже нарушены. По его словам, он сотрудничает со следствием и не стал отказываться от дачи показаний.

При этом мать Кеворкьяна в разговоре с журналистом сказала, что ее сын — не убийца, но при этом она ничего не знает о случившемся, пишет газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. По версии следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30 лет, 31 года и 45 лет и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.