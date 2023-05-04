Убитую бандитами на Кубани 19-летнюю девушку-аниматора похоронят в Красноярском крае
Об этом сообщила 4 мая в соцсетях мать погибшей девушки Надежда Плешкова.
До переезда на Кубань, погибшая Татьяна Мостыко жила и училась в Красноярском крае. Сейчас ее мать едет в Краснодар, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родной земле.
«Она с 7 класса выбрала себе будущую профессию. И за 4 года учебы не разочаровалась в своем выборе… Я уже купила билеты нам с ней, чтобы ехать поступать на вышку по этому же направлению. Я так и не могу поверить, кажется, что это произошло не с моей доченькой. Я повезу свою доченьку домой. Мне сейчас будет легче это сделать из-за финансовой помощи людей», — написала Надежда Плешкова на своей странице в соцсетях.
Дата похорон с погибшей студенткой пока не известна.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве аниматоров из Усть-Лабинска. По версии следствия, вечером 28 апреля трое мужчин в возрасте 30 лет, 31 года и 45 лет и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.
Один из задержанных по подозрению в убийстве — 31-летний Демьян Кеворкьян отрицает свою вину. В СК 4 мая сообщили о том, что тело девушки нашли в лесополосе в Ленинградском районе.