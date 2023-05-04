Убитую бандитами на Кубани 19-летнюю девушку-аниматора похоронят в Красноярском крае

Об этом сообщила 4 мая в соцсетях мать погибшей девушки Надежда Плешкова.

До переезда на Кубань, погибшая Татьяна Мостыко жила и училась в Красноярском крае. Сейчас ее мать едет в Краснодар, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родной земле.

«Она с 7 класса выбрала себе будущую профессию. И за 4 года учебы не разочаровалась в своем выборе… Я уже купила билеты нам с ней, чтобы ехать поступать на вышку по этому же направлению. Я так и не могу поверить, кажется, что это произошло не с моей доченькой. Я повезу свою доченьку домой. Мне сейчас будет легче это сделать из-за финансовой помощи людей», — написала Надежда Плешкова на своей странице в соцсетях.

Дата похорон с погибшей студенткой пока не известна.