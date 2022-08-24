В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка

В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка

Несколько вооруженных людей открыли огонь около одной из гостиниц в поселке Лермонтово. Видео с места перестрелки 24 августа прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

По словам автора ролика, перестрелка произошла в 16:20. Он также пояснил, что во время стрельбы прятался в номере. На место прибыли правоохранители, улицу перекрыли.

Судя по видеозаписи, есть пострадавшие. На кадрах видно, что на полу лежат как минимум двое окровавленных мужчин.

Информация уточняется.

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