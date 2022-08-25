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МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое

Происшествия
25.08.2022 07:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-perestrelka-v-lermontovo-proizoshla-iz-za-bytovogo-konflikta-postradali-troe
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
Фото "Кубань 24"

Конфликт произошел 24 августа в гостинице в поселке Лермонтово Туапсинского района.

Сообщение о перестрелке поступило в полицию около 17:00. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские пресекли драку и установили, что конфликт произошел на бытовой почве. С места происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализировали троих мужчин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции изъяли 3 травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова. Всех участников конфликта установили, 6 человек доставили в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка.

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