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Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной

Происшествия
25.08.2022 08:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotsseti-strelbe-v-lermontovo-predshestvovala-potasovka-na-naberezhnoj
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной

За несколько дней до перестрелки с пистолетами и автоматом Калашникова произошел конфликт между местными жителями и отдыхающими. Об этом рассказали интернет-порталу «Кубань 24» пользователи социальных сетей из Туапсинского района.

После потасовки на набережной Лермонтово, группа отдыхающих решила, что конфликт не исчерпан, и пошла разбираться с местными. Мужчины прихватили пистолеты, нож и автомат Калашникова. В итоге 24 августа около 16:00 приезжие пришли к пансионату, где находились оппоненты, и начали вооруженный конфликт.

По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Из них двое — из группы приезжих. Всех раненых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По словам местных жителей, один из пострадавших сейчас находится в реанимации.

Всех участников конфликта установили, шесть человек доставили в ОМВД по Туапсинскому району. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка. Конфликт начался на бытовой почве.

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