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На свадьбе в Карачаево-Черкесии гость устроил стрельбу и ранил четырех человек

Происшествия
22.08.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-svadbe-v-karachaevo-cherkesii-gost-ustroil-strelbu-i-ranil-4-chelovek
На свадьбе в Карачаево-Черкесии гость устроил стрельбу и ранил четырех человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 19 августа в кафе «Алмаз» в поселке Эркен-Шахар в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики.

В ходе проверки установили, что во время свадьбы один из гостей выстрелил из охотничьего оружия «ИЖ-27М». Ранения получили 4 гостя — 3 три женщины и 1 мужчина. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями.

По данному факту Адыге-Хабльская межрайонная прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

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