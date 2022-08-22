На свадьбе в Карачаево-Черкесии гость устроил стрельбу и ранил четырех человек
Происшествия
22.08.2022 12:18
Инцидент произошел 19 августа в кафе «Алмаз» в поселке Эркен-Шахар в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики.
В ходе проверки установили, что во время свадьбы один из гостей выстрелил из охотничьего оружия «ИЖ-27М». Ранения получили 4 гостя — 3 три женщины и 1 мужчина. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями.
По данному факту Адыге-Хабльская межрайонная прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.
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