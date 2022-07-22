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В Краснодаре около кафе «JAN Шаурма» произошла массовая потасовка со стрельбой

Происшествия
22.07.2022 18:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-okolo-kafe-jan-shaurma-proizoshla-massovaya-potasovka-so-strelboj
Видео t.me/krasnodarkray1

Инцидент произошел днем 22 июля на улице Невкипелого в микрорайоне Гидростроителей. Информация о пострадавших уточняется.

Очевидец снял произошедшее на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, как в заведении общественного питания «JAN Шаурма» началась потасовка. Потом из него выбежали несколько мужчин. Один из них держал в руке пистолет.

Он сел с товарищем в припаркованную машину. Несколько человек подбежали к автомобилю и попытались вытащить их из нее. Судя по всему, для водителя машины эта ситуация стала неприятным сюрпризом. Он вышел из нее и отошел на безопасное расстояние.

Затем мужчина с пистолетом продолжил убегать от оппонентов по дорожном кольцу. В этот момент он произвел как минимум один выстрел.

«По прибытии на место ближайшего патруля ППС участников инцидента на месте не выявили. Случайные очевидцы происшествия подтвердили факт данного конфликта с возможным применением предмета, похожего на пистолет», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Сейчас полицейские проверяют информацию об инциденте и устанавливают личности его участников.

Читайте также: в Краснодаре на улице Совхозной мужчина открыл стрельбу из пистолета.

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