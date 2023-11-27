В Туапсе 7 лет дали мужчине, который изрезал ножом на пляже бывшую возлюбленную

Приговор в отношении ранее не судимого 26-летнего жителя Туапсинского района, которого обвиняли в покушение на убийство бывшей возлюбленной на одном из городских пляжей, 27 ноября вынес Туапсинский районный суд.

Подсудимый признал вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся. Суд назначил подсудимому 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденному назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году житель Туапсе познакомился с 35-летней женщиной, приехавшей из Ямало-Ненецкого автономного округа на отдых в Туапсинский район. У пары начались любовные отношения. После того, как женщина уехала домой, она продолжала переписываться с новым знакомым. В августе женщина приехала в село Небуг. Пара поссорилась, в переписке мужчина начал угрожать женщине убийством.

Затем 25 августа мужчина пришел на пляж санатория «Сосновый» и напал с ножом на женщину в тот момент, когда она загорала на пляже. Пострадавшая получила 15 ударов ножом. Убить экс-возлюбленную злоумышленник не успел, так как его остановили очевидцы. Один из отдыхающих, взяв в руки шезлонг, прогнал нападавшего. Женщину успели спасти, а нападавшего задержали. В ноябре дело передали в суд.